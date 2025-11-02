Bendrovių katalogas
Kroll
Kroll Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas kompensacijos paketo suma Kroll įmonėje yra CA$138K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kroll bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$138K
Lygis
Senior Consultant
Bazinis
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
9 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Kroll?
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai Kroll siekia metinę bendrą kompensaciją CA$175,216. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Kroll Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra CA$92,615.

