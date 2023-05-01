Bendrovių katalogas
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Atlyginimai

Kratos Defense and Security Solutions atlyginimas svyruoja nuo $33,830 bendros metinės kompensacijos Techninės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $301,500 Verslo plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Kratos Defense and Security Solutions. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Verslo plėtra
$302K
Techninės įrangos inžinierius
$33.8K
Mechanikos inžinierius
$73.5K

Programinės įrangos inžinierius
$89.2K
DUK

Didžiausią atlyginimą Kratos Defense and Security Solutions gauna Verslo plėtra at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $301,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Kratos Defense and Security Solutions yra $81,347.

