Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Poland Kontakt.io įmonėje svyruoja nuo PLN 253K iki PLN 360K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kontakt.io bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
