Kontakt.io
Kontakt.io Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Poland Kontakt.io įmonėje svyruoja nuo PLN 253K iki PLN 360K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kontakt.io bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PLN 287K - PLN 326K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PLN 253KPLN 287KPLN 326KPLN 360K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Kontakt.io?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Kontakt.io in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 360,021. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Kontakt.io Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Poland yra PLN 253,235.

