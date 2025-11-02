Bendrovių katalogas
Konica Minolta
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Singapore Konica Minolta įmonėje svyruoja nuo SGD 128K iki SGD 180K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Konica Minolta bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 139K - SGD 162K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 128KSGD 139KSGD 162KSGD 180K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Konica Minolta?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Konica Minolta in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 179,630. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Konica Minolta Produkto vadovas pozicijai in Singapore yra SGD 128,307.

