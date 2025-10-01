Bendrovių katalogas
Konica Minolta Information Technologist (IT) Atlyginimai New York City Area vietovėje

Vidutinė Information Technologist (IT) bendra kompensacija in New York City Area Konica Minolta įmonėje svyruoja nuo $42K iki $58.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Konica Minolta bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$45K - $53K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$42K$45K$53K$58.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Kokie yra karjeros lygiai Konica Minolta?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai Konica Minolta in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $58,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Konica Minolta jobFamilies.Information Technologist (IT) pozicijai in New York City Area yra $42,000.

