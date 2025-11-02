Bendrovių katalogas
Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in United States Konami Gaming įmonėje svyruoja nuo $72.7K iki $102K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Konami Gaming bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$78.7K - $91.5K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$72.7K$78.7K$91.5K$102K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Konami Gaming?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Konami Gaming in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $101,745. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Konami Gaming Projektų vadovas pozicijai in United States yra $72,675.

