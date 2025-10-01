Bendrovių katalogas
Kofax
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Waterloo Region

Kofax Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Waterloo Region vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Waterloo Region paketo suma Kofax įmonėje yra CA$97.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kofax bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$97.2K
Lygis
Senior
Bazinis
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$5.1K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Kofax?

CA$226K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Самый высокий пакет вознаграждения для Programinės įrangos inžinierius в Kofax in Waterloo Region составляет CA$106,254 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kofax для позиции Programinės įrangos inžinierius in Waterloo Region составляет CA$96,286.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Kofax

Susijusios bendrovės

  • Altoros
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DataArt
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai