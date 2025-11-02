Bendrovių katalogas
Koenig Solutions
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

Koenig Solutions Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in India Koenig Solutions įmonėje svyruoja nuo ₹1.07M iki ₹1.5M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Koenig Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹1.15M - ₹1.36M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹1.07M₹1.15M₹1.36M₹1.5M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Produkto dizaineris pateikimų įmonėje Koenig Solutions kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Koenig Solutions?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Koenig Solutions in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,497,032. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Koenig Solutions Produkto dizaineris pozicijai in India yra ₹1,074,792.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Koenig Solutions

Susijusios bendrovės

  • Google
  • Uber
  • Netflix
  • SoFi
  • Flipkart
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai