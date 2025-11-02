Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Pakistan KoderLabs įmonėje svyruoja nuo PKR 589K iki PKR 824K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą KoderLabs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!