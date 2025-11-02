Bendrovių katalogas
KoderLabs
KoderLabs Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Pakistan KoderLabs įmonėje svyruoja nuo PKR 589K iki PKR 824K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą KoderLabs bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PKR 639K - PKR 774K
Pakistan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PKR 589KPKR 639KPKR 774KPKR 824K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai KoderLabs?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai KoderLabs in Pakistan siekia metinę bendrą kompensaciją PKR 823,556. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija KoderLabs Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Pakistan yra PKR 589,269.

