Kobalt Music
  • Greater London Area

Kobalt Music Produkto vadovas Atlyginimai Greater London Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Greater London Area Kobalt Music įmonėje svyruoja nuo £111K iki £158K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kobalt Music bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£127K - £148K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£111K£127K£148K£158K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

£121K

The highest paying salary package reported for a Produkto vadovas at Kobalt Music in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £157,751. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kobalt Music for the Produkto vadovas role in Greater London Area is £110,561.

