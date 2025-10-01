Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in Greater London Area Kobalt Music įmonėje svyruoja nuo £111K iki £158K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kobalt Music bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
