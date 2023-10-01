Bendrovių katalogas
Knowunity
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Knowunity Atlyginimai

Knowunity atlyginimas svyruoja nuo $49,000 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $75,998 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Knowunity. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $76K
Produkto dizaineris
$49K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Knowunity gauna Programinės įrangos inžinierius su metine bendra kompensacija $75,998. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Knowunity yra $62,499.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Knowunity

Susijusios bendrovės

  • Square
  • Google
  • Dropbox
  • Uber
  • Stripe
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/knowunity/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.