    Knowunity is a digital learning platform offering free access to excellent school education. It integrates social learning and user-generated content to provide verified resources on various subjects.

    https://knowunity.de
    Svetainė
    2019
    Įkūrimo metai
    150
    Darbuotojų skaičius
    $10M-$50M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

