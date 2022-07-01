Known Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Known atlyginimas

Known atlyginimas svyruoja nuo $35,175 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $161,190 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Known. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/22/2025

Duomenų mokslo vadovas
$161K
Duomenų mokslininkas
$153K
Programinės įrangos inžinierius
$35.2K

DUK

Didžiausią atlyginimą Known gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $161,190. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Known yra $153,000.

Kiti ištekliai