Knighthead Capital Management
    • Apie

    Knighthead Capital Management is an investment management firm based in New York that focuses on event-driven, distressed credit, and special situation opportunities in various industries.

    knighthead.com
    Svetainė
    2008
    Įkūrimo metai
    30
    Darbuotojų skaičius
    $1M-$10M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

