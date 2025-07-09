Knight Frank Atlyginimai

Bendrovių katalogas
Knight Frank
Knight Frank atlyginimas

Knight Frank atlyginimas svyruoja nuo $33,322 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $125,648 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Knight Frank. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/22/2025

Duomenų analitikas
$33.3K
Duomenų mokslininkas
$53.2K
Programinės įrangos inžinierius
$126K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$111K
DUK

Didžiausią atlyginimą Knight Frank gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $125,648. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Knight Frank yra $81,879.

