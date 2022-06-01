Bendrovių katalogas
KMS Technology
KMS Technology Atlyginimai

KMS Technology atlyginimas svyruoja nuo $12,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $48,040 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų KMS Technology. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/22/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $12K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
$19.3K
Rinkodaros operacijos
$13.1K

Produkto dizaineris
$13.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$48K
Didžiausią atlyginimą KMS Technology gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $48,040. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija KMS Technology yra $13,507.

Kiti ištekliai