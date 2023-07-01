Bendrovių katalogas
Klangoo
    Apie

    This company specializes in Artificial Intelligence and Natural Language Processing services. Their main product, MAGNET, is an Audience Engagement Solution designed for the Media industry.

    http://www.klangoo.com
    Svetainė
    2014
    Įkūrimo metai
    31
    Darbuotojų skaičius
    $1M-$10M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Kiti ištekliai