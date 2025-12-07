Bendrovių katalogas
Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United States Keurig Dr Pepper įmonėje svyruoja nuo $141K iki $197K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Keurig Dr Pepper bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$153K - $185K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$141K$153K$185K$197K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Keurig Dr Pepper?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Keurig Dr Pepper in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $197,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Keurig Dr Pepper Produkto vadovas pozicijai in United States yra $141,100.

Kiti ištekliai

