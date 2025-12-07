Bendrovių katalogas
Kent Hospital
Kent Hospital Gydytojas Atlyginimai

Vidutinė Gydytojas bendra kompensacija in United Kingdom Kent Hospital įmonėje svyruoja nuo £90.8K iki £127K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kent Hospital bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$132K - $160K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$122K$132K$160K$171K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Kent Hospital?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Gydytojas pozicijai Kent Hospital in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £126,947. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Kent Hospital Gydytojas pozicijai in United Kingdom yra £90,833.

Kiti ištekliai

