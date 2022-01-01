KenSci Atlyginimai

Bendrovių katalogas
KenSci atlyginimas svyruoja nuo $114,660 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $155,775 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų KenSci. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/18/2025

Produkto vadovas
$115K
Programinės įrangos inžinierius
$156K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

DUK

Didžiausią atlyginimą KenSci gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $155,775. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija KenSci yra $119,400.

