Keltron
Keltron Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United States Keltron įmonėje svyruoja nuo $42.5K iki $58K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Keltron bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$45.5K - $55K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$42.5K$45.5K$55K$58K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Keltron?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Keltron in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $58,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Keltron Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $42,500.

Kiti ištekliai

