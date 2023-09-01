Bendrovių katalogas
KCI Technologies
KCI Technologies Atlyginimai

KCI Technologies atlyginimas svyruoja nuo $56,441 bendros metinės kompensacijos Statybos inžinierius žemiausiame taške iki $97,594 Projektų vadovas aukščiausiame taške.

Statybos inžinierius
$56.4K
Mechanikos inžinierius
$69.7K
MEP inžinierius
$83.6K

Projektų vadovas
$97.6K
DUK

Didžiausią atlyginimą KCI Technologies gauna Projektų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $97,594. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija KCI Technologies yra $76,615.

