Kavak Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Mexico paketo suma Kavak įmonėje yra MX$879K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Kavak bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Kavak
Software Engineer
Mexico, DF, Mexico
Iš viso per metus
MX$879K
Lygis
L3
Bazinis
MX$879K
Stock (/yr)
MX$0
Priedas
MX$0
Metai įmonėje
0 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Kavak?

MX$3.09M

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

ለPrograminės įrangos inžinierius በKavak in Mexico የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የMXMX$54,006,667 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በKavak ለPrograminės įrangos inžinierius ሚና in Mexico የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ MXMX$16,997,159 ነው።

