Kavak Atlyginimai

Kavak atlyginimas svyruoja nuo $26,268 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $156,780 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Kavak. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/15/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $45.5K
Duomenų mokslininkas
$68.4K
Žmogiškieji ištekliai
$36K

Produkto vadovas
$26.3K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$157K
Hæstlaunaða hlutverkið hjá Kavak er Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $156,780. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Kavak er $45,490.

