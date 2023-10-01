Directory delle Aziende
Kaizengaming
Kaizengaming Stipendi

L'intervallo di stipendi di Kaizengaming va da $16,841 in compensazione totale all'anno per un Produkto dizaineris all'estremità inferiore a $66,984 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Kaizengaming. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $59.9K

Frontend programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
$16.8K
Kibernetinio saugumo analitikas
$18.8K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$67K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Kaizengaming is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $66,984. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaizengaming is $39,343.

