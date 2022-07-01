Bendrovių katalogas
Jvion
Svarbiausi įžvalgos
    A leading healthcare AI company, Jvion offers a range of clinical AI applications that prevent avoidable harm, optimize utilization, improve health outcomes, and lower the cost of care.

    http://www.jvion.com
    2011
    150
    $10M-$50M
