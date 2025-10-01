Bendrovių katalogas
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

  • New York City Area

Justworks Produkto vadovas Atlyginimai New York City Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in New York City Area paketo suma Justworks įmonėje yra $200K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Justworks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Iš viso per metus
$200K
Lygis
Senior Products Manager
Bazinis
$185K
Stock (/yr)
$15K
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Justworks?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

5%

METAI 1

15%

METAI 2

40%

METAI 3

40%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Justworks kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 5% teisės įgyjamos 1st-METAI (5.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.25% kas mėnesį)

  • 40% teisės įgyjamos 3rd-METAI (3.33% kas mėnesį)

  • 40% teisės įgyjamos 4th-METAI (3.33% kas mėnesį)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

METAI 1

30%

METAI 2

30%

METAI 3

30%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Justworks kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)

  • 30% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.50% kas mėnesį)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Justworks in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $250,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Justworks Produkto vadovas pozicijai in New York City Area yra $160,000.

