Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in New York City Area paketo suma Justworks įmonėje yra $200K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Justworks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
5%
METAI 1
15%
METAI 2
40%
METAI 3
40%
METAI 4
Justworks kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
5% teisės įgyjamos 1st-METAI (5.00% kas metus)
15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.25% kas mėnesį)
40% teisės įgyjamos 3rd-METAI (3.33% kas mėnesį)
40% teisės įgyjamos 4th-METAI (3.33% kas mėnesį)
10%
METAI 1
30%
METAI 2
30%
METAI 3
30%
METAI 4
Justworks kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)
30% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.50% kas mėnesį)
30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)
30% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.50% kas mėnesį)
