Jumia
Jumia Atlyginimai

Jumia atlyginimas svyruoja nuo $11,940 bendros metinės kompensacijos Projektų vadovas žemiausiame taške iki $33,232 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Jumia. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $23.5K
Produkto vadovas
$33.2K
Projektų vadovas
$11.9K

Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Jumia è Produkto vadovas at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $33,232. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Jumia è $23,546.

