Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Atlyginimai

Jumbo Interactive atlyginimas svyruoja nuo $70,794 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $96,938 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Jumbo Interactive. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Verslo analitikas
$78.3K
Produkto vadovas
$90.9K
Programinės įrangos inžinierius
$70.8K

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$96.9K
DUK

The highest paying role reported at Jumbo Interactive is Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,938. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jumbo Interactive is $84,621.

Kiti ištekliai