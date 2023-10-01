Bendrovių katalogas
Julius Baer
Julius Baer Atlyginimai

Julius Baer atlyginimas svyruoja nuo $45,074 bendros metinės kompensacijos Investicijų banko specialistas žemiausiame taške iki $213,714 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Julius Baer. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $162K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
$47.7K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$175K

Investicijų banko specialistas
$45.1K
Projektų vadovas
$167K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$214K
DUK

Didžiausią atlyginimą Julius Baer gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $213,714. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Julius Baer yra $164,568.

