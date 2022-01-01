Bendrovių katalogas
Joveo
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Joveo Atlyginimai

Joveo atlyginimas svyruoja nuo $21,471 bendros metinės kompensacijos Verslo operacijų vadovas žemiausiame taške iki $90,450 Klientų sėkmė aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Joveo. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/6/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $29.1K
Produkto vadovas
Median $88.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $79.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Verslo operacijų vadovas
$21.5K
Klientų sėkmė
$90.5K
Duomenų mokslininkas
$45.8K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Joveo gauna Klientų sėkmė at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $90,450. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Joveo yra $62,633.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Joveo

Susijusios bendrovės

  • Checkfront
  • HackerRank
  • Top Hat
  • VTEX
  • SmartRecruiters
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai