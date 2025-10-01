Bendrovių katalogas
Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Ireland Johnson & Johnson įmonėje sudaro €73.4K per year 24 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Ireland paketo suma yra €74.1K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Johnson & Johnson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
23
Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
€ --
€ --
€ --
€ --
24
Senior Software Engineer
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
26
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai Johnson & Johnson?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Sistemų inžinierius

DUK

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programinės įrangos inžinierius pozīcijai Johnson & Johnson in Ireland, ir gada kopējā atlīdzība €90,659. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Johnson & Johnson Programinės įrangos inžinierius pozīcijai in Ireland, ir €80,391.

