Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Haifa Metro Johnson & Johnson įmonėje sudaro ₪472K per year 23 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Haifa Metro paketo suma yra ₪472K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Johnson & Johnson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
23
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
