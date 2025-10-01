Bendrovių katalogas
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Produkto vadovas Atlyginimai New York City Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in New York City Area paketo suma Johnson & Johnson įmonėje yra $250K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Johnson & Johnson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Johnson & Johnson
Associate Director
Newark, NJ
Iš viso per metus
$250K
Lygis
31
Bazinis
$250K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Johnson & Johnson?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Johnson & Johnson in New York City Area siekia metinę bendrą kompensaciją $352,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Johnson & Johnson Produkto vadovas pozicijai in New York City Area yra $146,000.

