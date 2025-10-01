Mechanikos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Johnson & Johnson įmonėje svyruoja nuo $117K per year 23 lygiui iki $305K per year 30 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $175K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Johnson & Johnson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą