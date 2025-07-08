Bendrovių katalogas
Jockey
Jockey Atlyginimai

Jockey atlyginimas svyruoja nuo $89,550 bendros metinės kompensacijos Rinkodaros operacijos žemiausiame taške iki $100,500 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Jockey. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/26/2025

Rinkodaros operacijos
$89.6K
Programinės įrangos inžinierius
$101K
DUK

Didžiausią atlyginimą Jockey gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $100,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Jockey yra $95,025.

Kiti ištekliai

