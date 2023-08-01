Bendrovių katalogas
jambit
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie jambit, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    jambit is a software service provider that offers the conception and development of tailor-made software solutions. They rely on solid industry expertise and state-of-the-art technological know-how.

    https://jambit.com
    Svetainė
    1999
    Įkūrimo metai
    302
    Darbuotojų skaičius
    $50M-$100M
    Numatomas pajamų
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų jambit

    Susijusios bendrovės

    • Spotify
    • Microsoft
    • Flipkart
    • Square
    • Tesla
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai