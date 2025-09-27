Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in United Kingdom Jaguar Land Rover įmonėje svyruoja nuo £62.8K iki £89.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Jaguar Land Rover bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!