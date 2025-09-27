Bendrovių katalogas
Jaguar Land Rover
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

Jaguar Land Rover Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in United States Jaguar Land Rover įmonėje svyruoja nuo $63.8K iki $89.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Jaguar Land Rover bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$69K - $80.3K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$63.8K$69K$80.3K$89.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Produkto dizaineris pateikimų įmonėje Jaguar Land Rover kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Jaguar Land Rover?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Jaguar Land Rover in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $89,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Jaguar Land Rover Produkto dizaineris pozicijai in United States yra $63,750.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Jaguar Land Rover

Susijusios bendrovės

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai