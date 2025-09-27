Bendrovių katalogas
Jaguar Land Rover
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Information Technologist (IT)

  • Visi Information Technologist (IT) atlyginimai

Jaguar Land Rover Information Technologist (IT) Atlyginimai

Vidutinė Information Technologist (IT) bendra kompensacija Jaguar Land Rover įmonėje svyruoja nuo £50.7K iki £71K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Jaguar Land Rover bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£54.9K - £63.9K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£50.7K£54.9K£63.9K£71K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Information Technologist (IT) pateikimų įmonėje Jaguar Land Rover kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

£122K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Jaguar Land Rover?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Information Technologist (IT) pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

El paquet salarial més alt reportat per a un jobFamilies.Information Technologist (IT) a Jaguar Land Rover és una compensació total anual de £71,014. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Jaguar Land Rover per al rol de jobFamilies.Information Technologist (IT) és £50,724.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Jaguar Land Rover

Susijusios bendrovės

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai