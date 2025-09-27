Bendrovių katalogas
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United Kingdom Jaguar Land Rover įmonėje svyruoja nuo £31.1K iki £44.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Jaguar Land Rover bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£35.3K - £40.1K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£31.1K£35.3K£40.1K£44.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

£122K

Kokie yra karjeros lygiai Jaguar Land Rover?

DUK

The highest paying salary package reported for a Techninės įrangos inžinierius at Jaguar Land Rover in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £44,264. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the Techninės įrangos inžinierius role in United Kingdom is £31,135.

