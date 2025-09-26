Bendrovių katalogas
Jabil
Jabil Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Taiwan Jabil įmonėje svyruoja nuo NT$1.25M per year Software Engineer II lygiui iki NT$1.63M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Taiwan paketo suma yra NT$1.4M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Jabil bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$5.09M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Kokie yra karjeros lygiai Jabil?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Jabil in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$2,833,786. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Jabil Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Taiwan yra NT$1,193,556.

Kiti ištekliai