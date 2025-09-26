Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Taiwan Jabil įmonėje svyruoja nuo NT$1.25M per year Software Engineer II lygiui iki NT$1.63M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Taiwan paketo suma yra NT$1.4M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Jabil bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
