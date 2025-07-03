Bendrovių katalogas
Itau
Itau Atlyginimai

Itau atlyginimas svyruoja nuo $6,378 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $80,277 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Itau. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/22/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $36.7K

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $33.9K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $56.5K

Produkto vadovas
Median $36.4K
Duomenų analitikas
Median $16.6K
Sprendimų architektas
Median $50.5K
Verslo analitikas
$16.6K
Duomenų mokslo vadovas
$80.3K
Finansų analitikas
$54K
Žmogiškieji ištekliai
$17.7K
Rinkodara
$20.5K
Produkto dizaineris
$6.4K
Programų vadovas
$33.7K
Projektų vadovas
$33.7K
Kibernetinio saugumo analitikas
$31.6K
Techninių programų vadovas
$38.2K
Didžiausią atlyginimą Itau gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $80,277. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Itau yra $33,820.

