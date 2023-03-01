Bendrovių katalogas
Isracard
Isracard Atlyginimai

Isracard atlyginimas svyruoja nuo $25,309 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $165,301 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Isracard. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
Median $91.1K
Administracijos asistentas
$98K
Statybos inžinierius
$135K

Duomenų mokslininkas
$79.6K
Finansų analitikas
$45.4K
Projektų vadovas
$83.4K
Pardavimai
$25.3K
Kibernetinio saugumo analitikas
$133K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$165K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Isracard gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $165,301. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Isracard yra $91,062.

Kiti ištekliai

