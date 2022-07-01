Bendrovių katalogas
Island
Island Atlyginimai

Island atlyginimas svyruoja nuo $123,608 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $142,134 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Island. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/21/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $142K
Žmogiškieji ištekliai
$142K
Produkto dizaineris
$124K

DUK

Didžiausią atlyginimą Island gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $142,134. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Island yra $142,110.

Kiti ištekliai

