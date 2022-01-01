Bendrovių katalogas
ISG Atlyginimai

ISG atlyginimas svyruoja nuo $30,055 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $97,147 Valdymo konsultantas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ISG. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/21/2025

Verslo analitikas
$83.5K
Valdymo konsultantas
$97.1K
Produkto vadovas
$75.4K

Programinės įrangos inžinierius
$30.1K
DUK

Didžiausią atlyginimą ISG gauna Valdymo konsultantas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $97,147. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ISG yra $79,460.

