Bendrovių katalogas
Intuit
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Mašininio mokymosi inžinierius

Intuit Mašininio mokymosi inžinierius Atlyginimai

Mašininio mokymosi inžinierius kompensacija in United States Intuit įmonėje svyruoja nuo $239K per year Software Engineer 2 lygiui iki $948K per year Architect lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $332K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intuit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer 1
(Pradedančiojo lygis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$239K
$166K
$58.7K
$15K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$351K
$221K
$84K
$46K
Žiūrėti 4 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Intuit kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mašininio mokymosi inžinierius pozicijai Intuit in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $947,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intuit Mašininio mokymosi inžinierius pozicijai in United States yra $345,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Intuit

Susijusios bendrovės

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai