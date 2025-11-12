Backend programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Intuit įmonėje svyruoja nuo ₹3.22M per year Software Engineer 1 lygiui iki ₹11.53M per year Staff Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹5.73M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intuit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Software Engineer 1
₹3.22M
₹1.98M
₹1.05M
₹194K
Software Engineer 2
₹4.47M
₹3.1M
₹1.14M
₹225K
Senior Software Engineer
₹6.61M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.53M
₹6.2M
₹4.37M
₹958K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Intuit kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)