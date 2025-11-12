UX dizaineris kompensacija in United States Intuit įmonėje svyruoja nuo $128K per year Product Designer 1 lygiui iki $384K per year Principal Product Designer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $235K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intuit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$134K
$126K
$4K
$4.1K
Senior Product Designer
$264K
$172K
$74.4K
$18.1K
Staff Product Designer
$297K
$194K
$68K
$35.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Intuit kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)