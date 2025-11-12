Bendrovių katalogas
Intuit
Intuit UX dizaineris Atlyginimai Israel vietovėje

Vidutinė UX dizaineris kompensacijos in Israel paketo suma Intuit įmonėje yra ₪620K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Intuit bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Intuit
Product Designer
Iš viso per metus
₪620K
Lygis
Staff Product Designer
Bazinis
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Priedas
₪64.4K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
13 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Intuit?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Intuit kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX dizaineris pozicijai Intuit in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪765,793. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intuit UX dizaineris pozicijai in Israel yra ₪534,745.

